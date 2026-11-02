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پنجاب کی ماتحت عدالتوں میں آج سے نئے اوقات کار نافذ

  • پاکستان
پنجاب کی ماتحت عدالتوں میں آج سے نئے اوقات کار نافذ

لاہور( این این آئی)پنجاب بھر کی ماتحت عدالتوں میں آج سے مقدمات کی سماعت کے نئے اوقات کار نافذ کر دئیے گئے ہیں۔۔۔

 نئے شیڈول کے مطابق سیشن اور سول عدالتوں میں پیر سے جمعرات اور ہفتہ کے روز صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک مقدمات کی سماعت ہوگی، دوپہر ایک بجے سے ڈیڑھ بجے تک نماز اور کھانے کا وقفہ ہوگا۔عدالتی شیڈول کے مطابق جمعہ کے روز ماتحت عدالتوں میں مقدمات کی سماعت صبح 9 بجے سے دوپہر ایک بجے تک جاری رہے گی۔

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