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ایل پی جی ایسوسی ایشنز کا 16 نومبر سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان

  • پاکستان
ایل پی جی ایسوسی ایشنز کا 16 نومبر سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان

حکومتی پرائسنگ فارمولا مسترد ، قیمتیں30 فیصد بڑھ سکتی ہیں:علی حیدر مجوزہ پالیسی نجی شعبے کی مشاورت کے بغیر تیار کی گئی:سینئر وائس چیئرمین

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک )مائع پٹرولیم گیس(ایل پی جی )ایسوسی ایشنز نے حکومت کی جانب سے قیمتوں کے تعین کے نئے فارمولے کو مستردکرتے ہوئے 16 نومبر سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کردیا۔اس حوالے سے ایل پی جی مارکیٹس ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین علی حیدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کا نیا پرائسنگ فارمولا قبول \\\\ نہیں، اس سے ایل پی جی کی قیمتوں میں 25 سے 30 فیصد تک اضافہ ہوسکتا ہے ،تمام ایسوسی ایشنز کے ہنگامی اجلاس میں حکومتی فارمولے کے خلاف ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سالانہ تقریباً 13 لاکھ ٹن ایل پی جی درآمد کرتا ہے ، وزیراعظم کو بھجوائی گئی مجوزہ پالیسی نجی شعبے کی مشاورت کے بغیر تیار کی گئی۔ علی حیدر نے مقامی طور پر تیار ایل پی جی پر عائد پٹرولیم لیوی کے استعمال پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ اربوں روپے لیوی جمع ہونے کے باوجود سرکاری ادارے موجودہ قلت کے دوران سپلائی یقینی بنانے میں ناکام رہے ہیں۔

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