صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا:فیصل کنڈی

  • پاکستان
پی ٹی آئی سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا:فیصل کنڈی

پشاور(اے پی پی ،این این آئی ،مانیٹرنگ ڈیسک)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے۔۔

 مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،پشاور میں میڈیا  سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر کے پی نے کہا کہ ہمیں خیبر پختونخوا کے جس محکمے کی بریفنگ دی جاتی ہے ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ، شہر میں جو صفائی ہورہی ہے کیا یہ وہ نہیں کرسکتے تھے ، جرم ثابت ہونے پر سزا و جزا کا نظام نافذ ہو گا،انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم مذاکرات کریں، پی ٹی آئی کی 4 فرنچائز ہیں، ایک جماعت اپنے چیئرمین، جنرل سیکرٹری ، سپیکرکو نہیں مانتی تو ہمیں کیا مانیں گے ،وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ بتائیں اوریجنل فرنچائز ان کی کون سی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ سہیل آفریدی کے وارنٹ گرفتاری کے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے ،دریں اثنا گورنر خیبرپختونخوا نے ضلع خیبر سے پولیو کا چھٹا کیس رپورٹ ہونے پرتشویش کا اظہارکرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں سال پاکستان میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد آٹھ تک پہنچنا انتہائی تشویشناک ہے ، پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے مربوط اور موثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak