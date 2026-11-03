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سابق ڈی جی ہاؤسنگ کی جبری برطرفی ریٹائرمنٹ میں بدلنے کیخلاف حکومتی اپیل مسترد

  • پاکستان
سابق ڈی جی ہاؤسنگ کی جبری برطرفی ریٹائرمنٹ میں بدلنے کیخلاف حکومتی اپیل مسترد

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی ہاؤسنگ محمد ایوب کی جبری برطرفی ریٹائرمنٹ میں تبدیل کرنے کے سروس ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل مسترد کردی۔جسٹس عائشہ ملک کی۔۔

 سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل شفقت عباسی نے مؤقف اختیار کیا کہ محمد ایوب نے بطور قائم مقام ڈی جی ہاؤسنگ 915 غیر قانونی الاٹمنٹ کیں، وہ گریڈ 18 کے ملازم تھے اور قانون کے تحت انہیں ڈی جی کا چارج نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ دستاویزی شواہد دکھائیں،کم از کم تحقیقات تو قانون کے مطابق کریں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ محکمانہ انکوائری کے بعد محمد ایوب کو برطرف کیا گیا تھا۔ 

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