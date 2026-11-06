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پٹرولیم لیوی کے خاتمے پر حکومت نے جماعت اسلامی سے مزید مہلت مانگ لی

  • پاکستان
پٹرولیم لیوی کے خاتمے پر حکومت نے جماعت اسلامی سے مزید مہلت مانگ لی

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک) نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر احسن اقبال نے پٹرولیم لیوی کے خاتمے کے معاملے پر جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے ٹیلی فون پر رابطہ کرکے مزید مہلت طلب کرلی۔

ذرائع کے مطابق دونوں وفاقی وزرا نے لیاقت بلوچ سے درخواست کی کہ ایک غیر ملکی وفد کی آمد کے باعث انہیں کچھ وقت دیا جائے ۔ لیاقت بلوچ نے حکومتی وزرا کی درخواست سے جماعت اسلامی کی قیادت کو آگاہ کیا، جس کے بعد جماعت اسلامی نے حکومت کو مزید مہلت دے دی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے پٹرولیم لیوی کے خاتمے سے متعلق اپنا حتمی مسودہ حکومتی حکام کے حوالے کر دیا ہے ۔ اب حکومت کے فیصلے کے بعد جماعت اسلامی اپنی آئندہ حکمت عملی طے کرے گی۔

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