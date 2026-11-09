صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نور عالم کے بھانجے کا قتل قابل مذمت، واقعہ کی تحقیقات کی جائیں:فضل الرحمن

  • پاکستان
نور عالم کے بھانجے کا قتل قابل مذمت، واقعہ کی تحقیقات کی جائیں:فضل الرحمن

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے ایم این اے نور عالم خان کے بھانجے کے قتل کی مذمت کی ہے۔

اپنے مذمتی بیان میں مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ نور عالم خان کے جوان بھانجے فہد خان کے قتل کی خبر سے دل رنجیدہ  ہے ،واقعہ قابل مذمت ہے ،فوری تحقیقات اور قاتلوں کو نشان عبرت بنایا جائے ۔گورنر راج اور ایمرجنسی کے باوجود امن وامان کی صورتحال مخدوش ہے ،نور عالم خان اور فیملی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں،اللہ کریم مرحوم کی کامل مغفرت اوراہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے ۔یاد رہے تین روز قبل اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرا فہد خان کو حیات آباد پشاور میں نادرا دفتر کی پارکنگ میں قتل کر دیا گیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عائزہ خان کا بولڈ فوٹو شوٹ ،کئی مداحوں کی واہ ،کئی نے تنقیدکرڈالی

امیتابھ کے گھر کو بم سے اڑانے کی دھمکی ،سکیورٹی سخت

ماہرہ خان نے بوٹوکس کروالئے سوشل میڈیا صارفین کا سوال

ریما خان کی واپسی ،بڑے پردے پر جلوہ گر ہونے کو تیار

گوہر رشیدنے خواتین کی تضحیک اور ہراسانی کیخلاف آواز بلندکردی

ناک کی سرجری ،جھانوی کے شوبز میں آنے کیوجہ بن گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak