ملک بھر کے شہریوں نے چھوٹے صوبوں کاقیام نا گزیر قرار دیدیا
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)ملک بھر کے شہریوں نے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے نئے انتظامی یونٹس اور چھوٹے صوبوں کے قیام کوناگزیر اور وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا۔
لیہ، بہاولنگر، لاہور، ملتان، کوئٹہ اور بنوں کے شہریوں نے کہا چھوٹے انتظامی یونٹس کے قیام سے انتظامیہ کے لیے امن و امان برقرار رکھنا اور عوامی مسائل بروقت حل کرنا زیادہ آسان ہوجائے گا، نئے انتظامی یونٹس کی تشکیل سے سرکاری اداروں تک عوام کی رسائی آسان ہوگی اور انتظامی معاملات میں بہتری کے ساتھ عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ شہریوں کے مطابق ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی اور انتظامی ضروریات کے پیش نظر نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہوچکا ہے ۔کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شہریوں کا کہنا تھا کہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان ایک وسیع صوبہ ہے، جہاں دور دراز علاقوں تک سرکاری سہولیات کی فراہمی ایک بڑا انتظامی چیلنج ہے، نئے انتظامی یونٹس کی تشکیل سے گورننس کا نظام بہتر ہوگا، عوامی مسائل تیزی سے حل ہونگے۔
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