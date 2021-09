سید علی گیلانی کی تصانیف 3 September, 2021

تحریر : روزنامہ دنیا

سیدعلی گیلانی ذہنی طور پر کس قدرزرخیز تھے اس بات کا اندازہ آپ کو ان کی تصانیف سے ہو جاتا ہے۔

آپ تیس سے زائد کتابوں کے مصنف تھے، جن میں رودادقفس، قصہ درد، صدائے درد، مقتل سے واپسی، دید و شنید اور فلر اقبال پر شاہکار کتاب، روح دین کا شنا سا اول و دوم، پیام آخری، نوائے حریت، بھارت کے استعماری حربے، عیدین، سفر محمود میں ذکر مظلوم، ملت مظلوم، تو باقی نہیں، What should be done ، پسِ چہ باید کرد، پیام آخرین، اقبالؒ اپنے پیغام کی روشنی میں ، ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا، ہجرت اور شہادت، تحریک حریت کے تین اہداف،معراج کا پیغام، نوجوانانِ ملت کے نام، دستور تحریکِ حریت اور وولر کنارے اول دوم، وغیرہ قابلِ ذکر ہیں۔

