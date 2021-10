جہاں تک صحافت کے حوالے سے سیاسی گہما گہمی کا تعلق ہے تو پاکستان سے بہتر ملک اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسا موضوع زیرِ بحث آ جاتا جس پر درجنوں پروگرامز کے ساتھ ساتھ ان گنت کالم بھی لکھے جاتے ہیں۔وہ انگریزی میں کہتے ہیں ناں ــ\"there is hardly a dull moment in Pakistani politics\"۔لندن کی انٹرنیشنل کرائم ایجنسی شک کی بنیاد پہ کوئی دو سال پہلے سلمان شہباز شریف کے دو اکاؤنٹس منجمدکر دیتی ہے ۔ یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آیا کہاں سے ہے۔ اپنی معمول کی کارروائی کے بعد یہ دو اکاؤنٹس بحال کر دیئے جاتے ہیں۔ اس خبر کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ ن میڈیا پر ایک زور دار بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ شہباز شریف خاندان کو لندن کی عدالت سے کلین چٹ مل گئی ہے۔ اپنے اس بیانیے کو مزید تقویت دینے کے لیے نون لیگ کے رہنما خاص طور پر شہباز شریف خود ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت ان دعووں کی نفی کرتی سنائی دیتی ہے۔ حکومت اس حوالے سے اپنے جواب میں کہتی ہے وہ اس کیس میں کبھی پارٹی نہیں بنی ۔ البتہ ایسٹ ریکوری یونٹ ان رابطوں کوضرور مانتی ہے جو اُس کے اور لندن کی کرائم ایجنسی کے درمیان اس حوالے سے ہوئے۔