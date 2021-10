بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا ، پنڈورا پیپرز سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا،جن سیاستدانوں کے نام آئے ہیں ان کی کمپنیاں پہلے ہی سے ڈیکلیئرڈ تھیں 7 October, 2021

تحریر : خاور گھمن

جہاں تک صحافت کے حوالے سے سیاسی گہما گہمی کا تعلق ہے تو پاکستان سے بہتر ملک اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسا موضوع زیرِ بحث آ جاتا جس پر درجنوں پروگرامز کے ساتھ ساتھ ان گنت کالم بھی لکھے جاتے ہیں۔وہ انگریزی میں کہتے ہیں ناں ــ\"there is hardly a dull moment in Pakistani politics\"۔لندن کی انٹرنیشنل کرائم ایجنسی شک کی بنیاد پہ کوئی دو سال پہلے سلمان شہباز شریف کے دو اکاؤنٹس منجمدکر دیتی ہے ۔ یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آیا کہاں سے ہے۔ اپنی معمول کی کارروائی کے بعد یہ دو اکاؤنٹس بحال کر دیئے جاتے ہیں۔ اس خبر کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ ن میڈیا پر ایک زور دار بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ شہباز شریف خاندان کو لندن کی عدالت سے کلین چٹ مل گئی ہے۔ اپنے اس بیانیے کو مزید تقویت دینے کے لیے نون لیگ کے رہنما خاص طور پر شہباز شریف خود ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت ان دعووں کی نفی کرتی سنائی دیتی ہے۔ حکومت اس حوالے سے اپنے جواب میں کہتی ہے وہ اس کیس میں کبھی پارٹی نہیں بنی ۔ البتہ ایسٹ ریکوری یونٹ ان رابطوں کوضرور مانتی ہے جو اُس کے اور لندن کی کرائم ایجنسی کے درمیان اس حوالے سے ہوئے۔

اس پر بحث مباحثہ ابھی ختم نہیں ہوتا کہ پینڈورا پیپرز سامنے آجاتے ہیں۔ ان پیپرز کے آنے سے پہلے بتایا گیا کہ یہ پیپرز پاناما پیپرز سے بھی بڑی سٹوری ہو گی۔ ظاہر ہے پاکستانی میڈیا اس حوالے سے پورا ماحول بناتا نظر آتا ہے۔ پاناما پیپرز آنے کے بعد شریف خاندان کے لیے پریشانی کافی بڑھ گئی تھی۔پاناما پیپرز کا قضیہ نہ صرف نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کی وجہ بنا تھابلکہ نواز شریف اور مریم نواز کو بعد میں سزائیں بھی ہوئیں۔ اسی طرح خیال کیا جا رہا تھا کہ پینڈورا پیپرز کے آنے کے بعد تحریک انصاف کی حکومت کو بھی شائد بھی اسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے۔ خاص طور پر دو زمان پارک لاہور میں وزیراعظم عمران خان کے گھر کے ایڈریس پر بھی دو بے نامی کمپنیوں کے اندراج کی خبر گردش کر رہی تھی۔ اسی لیے ن لیگ والے پینڈورا پیپرز کابڑی شدت سے انتظار کرنے لگے۔ احسن اقبال جو کہ پاکستان مسلم لیگ ن کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے اسی بنا پر وزیراعظم عمران خان سے استعفیٰ بھی مانگ لیا تھا ۔ پینڈورا پیپرز آنے کے بعد زیادہ تر تبصرہ نگاروں اور سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس سٹوری کو خوامخواہ ہوا دی گئی تھی ۔نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ جن چند سیاستدانوں کے نام اس میں آئے ہیں اُن کی یہ کمپنیاں پہلے ہی سے ڈیکلیئرڈ تھیں یا پھر ان کے کسی خاندانی فرد کے نام ہیں۔ لہٰذا ملکی سیاسی میدان میں پینڈورا پیپرز کچھ خاص ہلچل پیدا کرنے میں ناکام رہے۔

اس تناظر میں شہرِ اقتدار میں بھی بحث مباحثہ جاری رہا۔ شہباز شریف کی لندن کی عدالت سے کلین چٹ کے بارے میں جب مختلف نقطہ ہائے نظر کے لوگوں سے بات ہوئی تو زیادہ تر کا یہی خیال تھا کہ کیس کی نوعیت ایک طرف لیکن نون لیگ نے اس معاملے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ بہت اچھی کی۔۔میڈیا میں بر سراقتدار پی ٹی آ ئی کے لوگ دفاعی انداز میں نظر آئے۔ چونکہ سیاست میں حقیقت سے زیادہ کسی بھی معاملے کا اچھا برا تاثر زیادہ معنی رکھتا ہے اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کیس کی وجہ سے ن لیگ اور خاص طور پرشہباز شریف کے خاندان کو کافی فائدہ پہنچا۔ دوسری جانب قانونی نقطہ نظر سے اس کیس کو دیکھیں تو اس کے بالعموم ن لیگ اور بالخصوص شریف خاندان پر کسی بھی قسم کے مثبت یا منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے نظر نہیں آ رہے تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ برطانوی عدالت شہباز شریف اور نواز شریف کو چاہے صادق اور امین قرار دے اس کا اُن کے خلاف پاکستان میں جاری کیسز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب تک پاکستانی عدالتیں دونوں بھائیوں کو بری نہیں کرتیں یا ان کے خلاف دی گئی سزائوں کو معاف نہیں کرتیں نواز شریف مجرم اور شہباز شریف ملزم ہی رہیں گے۔

جہاں تک پینڈورا پیپرز کا تعلق ہے اس کا اثر بھی اسی صورت میں ہوتا جب وزیراعظم عمران خان بذات خود، انکا کوئی قریبی رشتہ دار یا پھر کوئی ایسا کردار جس کا ان کے ساتھ کوئی کاروباری تعلق ہوتا سامنے آتا ،اُسی صورت میں یہ ایک دھماکہ دار سٹوری ہوتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔کسی حاضر سروس سول یا پھر ملٹری بیوروکریسی کا نام بھی سامنے نہیں آ یا۔ زیادہ تر لوگوں نے پہلے ہی سے اپنی اپنی کمپنیاں اپنے اثاثوں میں ظاہر کی ہوئی ہیں۔ البتہ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کی تحقیقات کرے گی۔آ یا ان کے کمائی کے ذرائع جائز تھے یا نہیں اور پیسہ کیسے باہر گیا۔؟ کیا ان لوگوں نے اپنی اس کمائی پر پاکستان میں ٹیکس دیا ۔ ؟ کیا ان کی کمپنیوں کا علم پاکستان میں موجود متعلقہ اداروں کو تھا ؟۔ اگرموثر طریقے سے یہ کارروائی آگے بڑھتی ہے تو اس کے کافی اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ کم از کم ٹیکس ملنے کی صورت میں۔ امید ہے ہفتہ رفتہ میں یہ دونوں خبریں میڈیا کی زینت بنی رہیں گی تاہم اس کی وجہ سے ملکی سیاسی منظر نامے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گی۔ فی الوقت سیاسی حالات یہی بتا رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کا زیادہ تر دھیان 2023کے انتخابات پر ہے۔ ایک طرف حکومت اس کوشش میں مگن ہے کہ کسی نہ کسی طرح تمام تر نامساعد حالات کے باوجود چند نئے ترقیاتی منصوبے لگائے جائیں۔ چند کا افتتاح کیا جائے۔ غریبوں کو امدادی پیکج دیا جائے۔ دوسری طرف اپوزیشن خاص طور پر ن لیگ حکومتی ناکامیوں کو پورے زوروشور کے ساتھ عیاں کرنے پر لگی ہے۔ اسلام آباد میں باخبر حلقوں کا یہی خیال ہے کہ اب حالات و واقعات آئندہ انتخابات کی طرف ہی جارہے ہیں جس میں ابھی دو سال باقی ہیں۔

دیکھئے! ملکی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ عمران خان لگاتار دو الیکشن جیت کر وزیراعظم بننے والے پہلے سیاستدان ہوں گے یا پھر ن لیگ چوتھی بار مسند اقتدار پربراجمان ہوگی ۔فی الوقت اس پر قیاس آ رائی تو کی جا سکتی ہے لیکن حتمی رائے دینا ابھی مشکل ہے۔

