موجودہ دور کے مسائل اور اقبالؒ ،شاعر مشرق اپنے کلام کے ذریعے آج بھی ہماری راہ نمائی کررہے ہیں 9 November, 2021

خصوصی ایڈیشن × خصوصی ایڈیشن

تحریر : پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر

یہ درست ہے کہ اقبالؒ ایک بڑے شاعر اور ہمارے قومی نظریے کے بنیادگزارہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شاعر جس کی ولادت کوایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہمارے آج کے مسائل سے کس حد تک مربوط ہے اور ہمیں آج کی پیچیدہ زندگی میں کیا راہنمائی فراہم کرتا ہے۔اس سوال کا جواب تلاش کرنے کیلئے افکار اقبالؒ کی جانب رجوع کیاجائے تو مایوسی نہیں ہوتی بلکہ معلوم ہوتاہے کہ اقبال آج بھی زندگی اور اس کے مسائل سے پوری طرح مربوط ہے۔ صرف یہی نہیں ایسا محسوس ہوتاہے کہ جیسے اقبالؒ آج بھی ہماری راہنمائی کررہے ہیں ۔وہ ہمارے مسائل اور مصائب کی نشاندہی کررہے ہیں اور ہمیں پکارپکارکرکہہ رہے ہیں کہ! رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہےوہ دل ، وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حجیہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے اقبالؒ کے نزدیک ہمارے زوال اور پستی کے اسباب تین ہیں: مغربیت ،مقامیت اور انحرافیت ہے ۔

مغربیت کیا ہے ؟

مغربیت سے اقبالؒ کی مراد وہ مرعوبیت ہے جوآج کے نوجوان کے دل میں ہے، جواُسے اپنے وطن سے اُٹھاکرمغرب کی طرف لے جانے پر مجبور کررہی ہے ۔اقبال کہتا ہے :

اہلِ نظر ہیں یورپ سے نومید

ان امتوں کے باطن نہیں پاک

…………

میری نگاہ میں ہے یہ سیاستِ لا دین

کنیز اہرمن و دُوں نہاد و مردہ ضمیر

مغرب کی پرستش اوراس کے پیچھے بھاگنا اقبالؒ کے نزدیک فساد قلب و نظر ہے اس تہذیب کو اقبال نے کہا!

فسادِ قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب

کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف

رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید

ضمیرِ پاک و خیالِ بلند و ذوقِ لطیف

انحرافیت کیا ہے ؟

اپنی اصل سے دوری کو وہ انحرافیت کہتے ہیں، اپنی بنیاد سے انحراف ، اپنی تہذیب سے انحراف ، اپنی ثقافت سے انحراف، اپنے ادب سے انحراف۔ جب آپ اپنی تہذیب ،ادب، ثقافت اور بنیادوں سے انحراف کرتے ہیں تو آپ کی حیثیت جڑوں سے کٹے ہوئے پودے کی سی ہوجاتی ہے ۔

ڈالی گئی جو فصلِ خزاں میں شجرسے

ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو سحابِ بہار سے

ہے لا زوال عہدِ خزاں اس کے واسطے

کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے

یہ ہے اصل کے ساتھ وابستگی جوانحرافیت کی ضد ہے ،اس انحرافیت کی جس میں آج ہمارا معاشرہ مبتلاہے۔

مقامیت کیا ہے ؟

اقبالؒ مقامیت پر بھی تنقید کرتے ہیں اور اسے ہماری بیماریوں، مسائل اور مصائب کا سبب بتاتا ہے ۔ مقامیت ،نیشن سٹیٹ یاوطن کا وہ تصور ہے جو عہدِ حاضر نے ہمیں دیا اور جس نے ہمیں بین الاقوامیت سے توڑا اور چھوٹے دائرے میں محصورکردیا،یہی مقامیت ہے۔ یقینا ہم اس مقامیت سے نکل سکتے ہیں ۔اگر مغربی ممالک مل کر یوپی یونین بناسکتے ہیں تو عالم اسلام مل کر کسی بلاک کی تشکیل کیوں نہیں کر سکتا؟بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انسانیت کی بناپر ایک عالم گیر معاشرے کے قیام کی ضرورت ہے ۔جہاں تک مقامیت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اقبالؒ نے کہاہے کہ!

ان تازہ خدائوں میں بڑاسب سے وطن ہے

جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کاکفن ہے

امتزاجیت کیا ہے ؟

اپنے خالص تصورات میں ناقص تصورات کی آمیزش امتزاجیت ہے ، آپ اپنے مسائل اور بنیادی تصورات کی تشریح و تعبیر ان تصورات کی مدد سے کرتے ہیں جو ناقص ہیں ، جو آج کی دنیا نے محض ہنگامی طور پرآپ کو عطاکیے ہیں۔اقبالؒ چاہتاہے کہ آپ اپنے تصورات کوخالص رہنے دیں، ان کی تشریح و تعبیرکے لیے کسی کاسہارا نہ لیں کیوں کہ آپ کے پاس جو تصورات ہیں وہ کامل واکمل ہیں ، انھیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں ان سے آگہی نہیں۔ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری اساس کیا ہے؟ ہمارے تصورات کیا ہیں؟ توپھر ہم ان کی تشریح و تعبیر آزادانہ طور پر کیسے کرسکتے ہیں۔ یہ ہماری ناواقفیت ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے تصورات میں دوسروں کے تصورات کی آمیزش کرتے ہیں جسے اقبالؒ امتزاجیت کہتا ہے اور اس پر تنقید کرتا ہے ۔سوال یہ ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے ؟حل یہ ہے کہ مقامیت سے نکلیں،امتزاجیت سے نکلیں، مغربیت سے نکلیں ، انحرافیت سے نکلیں ،کیسے ؟ کس طرح ممکن ہے ؟ اقبال کہتا ہے :

Humanity needs three things today. Spiritual emancipation of the universe. Spiritual emancipation of the individual and basic principle of the universal import, directing the evolution of the human society on the spiritual basis.

وہ روحانی تصورحیات،جواسلام نے انسانیت کودیاتھاوہی اس کاحل ہے، فرد کی روحانی آزادی ، روحانی تصورِ حیات، وہ روحانی تصورِ حیات جوآپ کے باطن سے جنم لیتاہے ۔آج جس تصورِ حیات پر ہم زندہ ہیں اس کاجنم دماغ سے ہوا ہے دل سے نہیں ہوا۔ جب دل سے تصورِ حیات جنم لیتا ہے تو پھرسوچناچاہیے کہ شب و روز کی گردش میں اوراس سلسلہ روزوشب میں ہمارے کتنے لمحے اپنے دل کے ساتھ گزرتے ہیں؟ دماغ کے ساتھ تو ہماری ساری زندگی گزر ہی رہی ہے ۔

کبھی تو اپنے دل کی آواز بھی سننے کی ضرورت ہے ۔ آپ کی ساری تہذیب، دل کی آواز پر کان دھرنے کی تھی اور اسی سے دمِ عارف نسیم صبح دم تھا، اسی سے ریشہ معنی میں نم تھا، مگر آج زندگی کھردری ہوگئی ہے، بوجھل ہو گئی ہے، مشکل ہوگئی ہے اس کاسبب یہ ہے کہ ہم نے دل کے دروازے بند کردیے ہیں ، ہمارے صرف دماغ کے دروازے کھلے ہیں ،دلوں کے دروازے بند ہیں۔ آج سب سے زیادہ دلوں کے دروازوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہی عصر حاضر کے لیے اقبال کا پیغام ہے اسی کی مددسے ہم مغربیت، انحرافیت، مقامیت اور امتزاجیت کے گرداب سے باہر نکل سکتے ہیں اور ایک کامل واکمل تصور حیات کے ثمرات حاصل کرسکتے ہیں۔

دمِ عارف نسیم صبح دم ہے

اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے

اگر کوئی شعیب آئے میسر

شبانی سے کلیمی دو قدم ہے

( پروفیسر ڈاکٹرزاہدمنیرعامر ڈائریکٹرادارئہ زبان و ادبیات اردو،پنجاب یونیورسٹی ،لاہور ہیں)

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں