آپ نے قیادت (Leadership) کے بارے میں بہت کچھ سنا بھی ہوگا اور کافی کچھ پڑھا بھی ہوگا لیکن کیا آپ ذاتی قیادت یا رہنمائی (Personal leadership) کے بارے میں جانتے ہیں؟ ذاتی رہنمائی یا لیڈر شپ سے مراد آپ کا وہ وصف ہے جس کی و جہ سے آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا انتظام خود سنبھال لیتے ہیں۔ یعنی اس کا تعلق مکمل طور پر آپ کی ذات سے ہے اور آپ کی ذات سے متعلق جو کچھ بھی ہے اس کی رہنمائی آپ نے خود ہی کرنا ہوتی ہے۔ ''ذاتی قیادت‘‘ کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہم اولیور ونیڈل ہولمز کا یہ قول بتاتے ہیں۔ ''آپ کے پیچھے جو کچھ ہے اور آپ کے آگے جو ہے یہ سب معمولی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے‘‘یہ بات کافی دلچسپ لگتی ہے کہ انسان اپنی قیادت خود کرے۔ دوسروں کی رہنمائی یا قیادت تو بعدکی بات ہے۔ کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے اس کا اختتام ذہن میں رکھیں۔ یعنی (Begin with the end in mind) اگر آپ کے ذہن میں اختتام کا خاکہ موجود ہو گا تو آپ بڑی دانش مندی سے آغاز کرسکتے ہیں۔ اپنی رہنمائی خود کرنے کا یہ پہلا اصول ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اپنی رہنمائی کے اصولوں کی روشنی میں آپ کو اس کے انجام یا اختتام کا مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہو گا کہ آپ بڑی سمجھداری سے اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اندر بے پناہ اعتماد پیدا کرے گی۔ اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کا اختتام ذہن میںرکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی منزل کا علم ہوجائے گا۔ اس سے یہ بھی ہو گا کہ آپ صحیح سمت میں قدم اٹھائیں گے اور آپ کا آغاز اعتماد سے بھرپور ہوگا۔اگر آپ ایک تخلیق کار ہیں تو پھر آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی پہلی تخلیق کے بعد دوسری تخلیق بھی ہوتی ہے اور ہر چیز دو بار تخلیق ہوتی ہے اور دوبارہ تخلیق کے عمل کی بنیاد ''ذاتی قیادت‘‘ کی مرہون منت ہے۔ قیادت کا مطلب انتظامی حوالوں سے نہیں ہے بلکہ انتظام (Management) دوسری تخلیق ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کونسی چیز کو آپ پہلے مکمل کریں گے۔ انتظام کرنے کا مطلب چیزوں کو درست کرنا ہے جبکہ قیادت صحیح چیزوں کیلئے اقدامات کرتی ہے۔ چیزوں کو درست طریقے سے منظم کرنا دراصل کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنا ہے۔ قیادت یہ تعین کرتی ہے کہ کیا سیڑھی درست دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ لیڈر وہ ہے جو سب سے اونچے درخت پر چڑھ سکتا ہے، تمام صورت حال کا اندازہ کرتا ہے اور پھر چیختا ہے۔اگر انتظامی امور موثر طریقے سے نمٹائے جائیں لیکن قیادت موثر نہ ہو تو پھر مثبت نتائج کا حصول مشکل ہے۔ کوئی انتظامیہ قیادت کی ناکامی کی تلافی نہیں کرسکتی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انتظامی امورکے جھمیلوں میں پھنس جاتے ہیں اور قیادت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سے بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہماری ذاتی زندگی میں بھی قیادت کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا جاتا۔ بعض اوقات والدین بھی چیزوں کو منظم کرنے کے مختلف طریقوں پر غور کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کنٹرول، قابلیت اور قواعد کی بجائے سمت، مقصد اور خاندانی احساس کو اہمیت دی جائے۔یہ بات قابل غور ہے کہ فعالیت کی بنیا د کس چیز پر ہے؟ یاد رکھیے فعالیت کے لیے خود آگاہی کو وقف کرنا پڑتا ہے دو اوصاف بہت اہم ہیں۔ ایک تصور(Imagination) اور دوسرا ضمیر (Conscience)۔ یہ ہماری زندگیوں میں قیادت کے جذبے کو ابھارتے ہیں۔ تصور اور ضمیر وہ لاثانی انسانی وقف ہیں جو ہمیں فعال بھی رکھتے ہیں اور ہماری قیادت کا پودا بھی انہی دونوں اوصاف سے پھلتا پھولتا ہے۔اگر آپ کاروبار کرنے کے آرزو مند ہیں تو فطری طور پر آپ کی یہ آرزو ہوگی کہ آپ کا کاروبار کامیابی سے ہمکنار ہو۔ آپ پوری کوشش کریں گے کہ آپ اپنی مصنوعات کے ذریعے مارکیٹ میں نام بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی مصنوعات معیاری ہوں۔ مصنوعات کو معیاری بنانے کے لیے آپ کو خود محنت کرنا ہوگی اور یہاں پھر آپ کی ذاتی قیادت فعال کردار ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ان لوگوں کی مہارت پر بھی نظر رکھنا ہوگی جو آپ کی مصنوعات تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مصنوعات کا معیار کیا ہے، اس بارے آخری فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا اور ظاہر ہے یہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی اپنی لیڈر شپ کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔بالکل اسی طرح والدین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بچوںکی تربیت کیلئے ذاتی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں اور خود نظم وضبط پیدا کریں تو اس کے لیے آپ کو یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کا ان سے روزانہ کی بنیاد پر میل جول ضروری ہے۔ اگرآپ ایسا نہیں کرتے تو یہ آپ کی غفلت ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ کسی مرحلے پر آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے ان کی خود اعتمادی میں کمی آئے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ آپ کے بچوں کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ آپ ان پر کوئی چیز مسلط کررہے ہیں۔ دراصل یہ آپ کی ذاتی قیادت کا امتحان ہے۔ آپ اپنے بچوں کے رہنما ہیں اور اپنی قیادت کی بدولت انہیں زندگی کے بہتر ین اصول بتا سکتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنی زندگیاں گزار سکیں۔(مصنف سٹیفن آرکووے کی بیسٹ سیلر بک ''دی سیون ہیبٹس آف ہائلی افیکٹیو پیپل‘‘ سے اقتباس)