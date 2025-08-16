ایشیا ہاکی کپ: پاکستان کا بھارت نہ جانے کا قوی امکان
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان ٹیم کا ایشیا ہاکی کپ کیلئے بھارت نہ جانے کا قوی امکان ہے ،ذرائع پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) نے بتایا ہے کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کا ایشیا کپ کے لیے بھارت جانے کا امکان نہیں ہے۔
پاکستان ہاکی ٹیم کی پرو ہاکی لیگ اور ایشیا کپ میں شرکت کے حوالے سے بتایا کہ پرو ہاکی لیگ میں پاکستان ہاکی ٹیم کی شرکت سے متعلق فیصلہ 18 اگست تک متوقع ہے کیونکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے 18اگست تک انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو بتانا ہے ۔ذرائع نے مزید بتایا کہ حکومت کی جانب سے اچھا رسپانس ملا ہے اور وزارت خزانہ سے میٹنگز جاری ہیں، ایک دو مزید میٹنگز ہوں گی اس کے بعد فیصلہ جائے گا۔ ایشیا کپ کے لیے بھارت جانے پر بھی باضابطہ اعلان دو تین روز میں ہو جائے گا تاہم ایشیا کپ کے لیے اس وقت بھارت جانے کا امکان نہیں ہے ۔ کھلاڑیوں کو بھی ایشیا کپ کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا اور ایشیا کپ میں ہماری بھی کوئی دلچسپی نہیں ، پہلے اپنے ملک کو دیکھنا ہے ۔