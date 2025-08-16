ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ ،مینز سنگلز کا ٹائٹل غضنفر بلال کے نام
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)آزادی کپ ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ میں مینز سنگلز کا ٹائٹل غضنفر بلال نے جیت لیا جبکہ اعجاز الرحمن نے دوسری اور دانیال شاہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔
ٹیم ایونٹ میں اسلام آباد کی ٹیم نے میدان مار لیا جبکہ خیبرپختونخوا اور پنجاب کی ٹیمیں بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہیں۔ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈپٹی ڈی جی، شاہد اسلام تھے ،جنہوں نے کامیابی حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں میڈلز، ٹرافیاں اور کیش ایوارڈ تقسیم کئے ۔ لیزر سٹی باؤلنگ کلب، صفا گولڈ میں کھیلی گئی چیمپئن شپ کے مینز سنگلز کیٹیگریز کے مقابلوں میں غضنفر بلال نے 492 پوائنٹس کے ساتھ پہلی، اعجاز الرحمن نے 359 پوائنٹس کے ساتھ دوسری،دانیال شاہ نے 339 پوائنٹس کیساتھ تیسری اور فہیم خان نے 307 پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ ٹیم ایونٹ کیٹیگریز کے مقابلوں میں اسلام آباد کی ٹیم کے کھلاڑیوں اعجاز الرحمن، دانیال اعجاز، اعزاز اعجاز اور افضال اختر نے 885 پوائنٹس کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ دوسری پوزیشن 694 پوائنٹس کے ساتھ خیبرپختونخوا کی ٹیم کے کھلاڑیوں دانیال شاہ، فہیم خان، شاہ رخ اور نوید الحق نے جیت لی جبکہ پنجاب ٹیم کے کھلاڑی محمد حسین چٹھہ، سیلم بیگ، جنید اور شہزاد 659 پوائنٹس کے تیسرے نمبر پر رہے ۔