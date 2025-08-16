صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیپاک ٹاکرا چیمپئن شپ ،بوائز ایونٹ میں کراچی کلب فاتح

  • کھیلوں کی دنیا
سیپاک ٹاکرا چیمپئن شپ ،بوائز ایونٹ میں کراچی کلب فاتح

کراچی (سپورٹس رپورٹر) معرکہ حق جشن آزادی سیپاک ٹاکرا چیمپئن شپ بوائز ایونٹ کراچی کلب نے جبکہ گرلز ایونٹ میر پور خاص کلب نے جیت لی ۔حیدر آباد سیپاک ٹاکرا ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام میں منعقدہ چیمپئن شپ میں بوائز اور گرلز کی چار چار ٹیموں نے شرکت کی۔

اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی انور حسین خانزادہ ڈائریکٹر سپورٹس نے جیتنے والی ٹیموں میں ٹرافی اور سرٹیفکیٹ تقسیم کئے ۔اس موقع پر پاکستان سیپاک ٹاکرا فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل نوشاد احمد خان ، سندھ سیپاک ٹاکرا ایسوسی ایشن کے نائب صدر ڈاکٹر دلیپ کمار ، میرپور خاص ڈویژن کے اختر علی، بینظیر آباد کے عقیل احمد، حیدر آباد ڈویژن کے سیکرٹری اور آرگنائزنگ سیکرٹری محمد خالد ،وومین ونگ کی رکن حمیرا راجپوت اور دیگر موجود تھے ۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی انور حسین خانزادہ نے کہا کہ مجھے بے حد خوشی ہے کہ سندھ سیپاک ٹاکرا ایسوسی ایشن کے تعاون سے حیدر آباد ایسوسی ایشن نے ہماری یونیورسٹی میں معرکہ حق جشن آزادی سیپاک ٹاکرا چیمپئن شپ منعقد کی،ہم مستقبل میں بھی سندھ سیپاک ٹاکرا ایسوسی ایشن کے ساتھ ایونٹس کرائیں گے اور سیپاک ٹاکرا کو فروغ دینے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا مکمل تعاون شامل رہے گا۔ نوشاد احمد نے کہا کہ ہمارا ویژن ہے کہ سیپاک ٹاکرا کے زیادہ سے زیادہ ایونٹس کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں میں منعقد کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

تعمیراتی مشینوں کے رومیو جولیٹ کے کردار پرسب حیران

’’پیاس ‘‘ذیابیطس کی پہلی علامت جو علامت نہیں سمجھی جاتی

منگنی کی انگوٹھی کیلئے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو ہیرا مل گیا

قدم رکھنے میں معمولی تبدیلی گھٹنوں کا درد کم کرسکتی

آپ کا دل عمر میں آپ سے 10سال بڑا یا چھوٹا ہوسکتا

سکاٹ لینڈ :سماعت کو بہتر کرنے والا سمارٹ چشمہ تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak