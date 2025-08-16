سیپاک ٹاکرا چیمپئن شپ ،بوائز ایونٹ میں کراچی کلب فاتح
کراچی (سپورٹس رپورٹر) معرکہ حق جشن آزادی سیپاک ٹاکرا چیمپئن شپ بوائز ایونٹ کراچی کلب نے جبکہ گرلز ایونٹ میر پور خاص کلب نے جیت لی ۔حیدر آباد سیپاک ٹاکرا ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام میں منعقدہ چیمپئن شپ میں بوائز اور گرلز کی چار چار ٹیموں نے شرکت کی۔
اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی انور حسین خانزادہ ڈائریکٹر سپورٹس نے جیتنے والی ٹیموں میں ٹرافی اور سرٹیفکیٹ تقسیم کئے ۔اس موقع پر پاکستان سیپاک ٹاکرا فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل نوشاد احمد خان ، سندھ سیپاک ٹاکرا ایسوسی ایشن کے نائب صدر ڈاکٹر دلیپ کمار ، میرپور خاص ڈویژن کے اختر علی، بینظیر آباد کے عقیل احمد، حیدر آباد ڈویژن کے سیکرٹری اور آرگنائزنگ سیکرٹری محمد خالد ،وومین ونگ کی رکن حمیرا راجپوت اور دیگر موجود تھے ۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی انور حسین خانزادہ نے کہا کہ مجھے بے حد خوشی ہے کہ سندھ سیپاک ٹاکرا ایسوسی ایشن کے تعاون سے حیدر آباد ایسوسی ایشن نے ہماری یونیورسٹی میں معرکہ حق جشن آزادی سیپاک ٹاکرا چیمپئن شپ منعقد کی،ہم مستقبل میں بھی سندھ سیپاک ٹاکرا ایسوسی ایشن کے ساتھ ایونٹس کرائیں گے اور سیپاک ٹاکرا کو فروغ دینے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا مکمل تعاون شامل رہے گا۔ نوشاد احمد نے کہا کہ ہمارا ویژن ہے کہ سیپاک ٹاکرا کے زیادہ سے زیادہ ایونٹس کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں میں منعقد کریں۔