10 سالہ برطانوی لڑکی نے شطرنج کے کھیل میں نئی تاریخ رقم کردی

لندن(سپورٹس ڈیسک) 10 سالہ برطانوی لڑکی بودھنا شیوانندن نے شطرنج کے کھیل میں نئی تاریخ رقم کر دی، وہ گرینڈ ماسٹر کو ہرانے والی کم عمر ترین خاتون کھلاڑی بن گئی۔

شمال مغربی لندن سے تعلق رکھنے والی بودھنا شیوانندن نے لیور پول میں برطانوی شطرنج چیمپئن شپ 2025 کے فائنل راؤنڈ میں 60 سالہ گرینڈ ماسٹر پیٹ ویلز کو شکست دی۔انٹرنیشنل چیس فیڈریشن کے مطابق شیوانندن نے 10 سال، 5 مہینے اور 3 دن کی عمر میں یہ کارنامہ انجام دیا ۔بودھنا شیوانندن نے امریکی کیری سایپ کا قائم کردہ ریکارڈ توڑ دیا، جو اس نے 10 سال، 11 ماہ اور 20 دن کی عمر میں 2019 میں قائم کیا تھا۔

 

