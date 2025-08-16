فٹنس انفلوئنسر و باڈی بلڈر 37سال کی عمر میں انتقال کرگئیں
لاہور(سپورٹس ڈیسک )فٹنس کی دنیا کی جانی پہچانی شخصیت اور چیمپئن باڈی بلڈر ہیلی مک نیف 37 سال کی عمر میں اچانک زندگی کی دوڑ ہار گئیں، امریکی ریاست میساچوسٹس سے تعلق رکھنے والی ہیلی کی موت 8 اگست کو ہوئی۔۔۔
اہل خانہ نے بتایا کہ انھیں کسی قسم کوئی بیماری نہیں تھی۔ انکی اچانک اور غیر متوقع موت نے ہم سب کو غمزدہ کردیا۔اس خبر نے ان کے چاہنے والوں کو بھی گہرے صدمے میں ڈال دیا کیونکہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک صحت مند اور مضبوط جسم رکھنے والی فٹنس ایکسپرٹ یوں دنیا چھوڑ جائے گی۔ہیلی نے بچپن سے ہی کھیلوں میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ گھڑ سواری، بورڈ ڈائیونگ اور اسکیئنگ سے شروعات کرنے کے بعد انہوں نے باڈی بلڈنگ کو اپنا میدان بنایا اور میری لینڈ اور ڈیلاویئر میں ریاستی اعزازات اپنے نام کیے ۔ وہ 2005 کی مشہور دستاویزی فلم "ریزنگ دی بار" کا بھی حصہ رہیں۔ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے نفسیات میں گریجویٹ ڈگری شروع کی۔ اہل خانہ کے مطابق وہ نہ صرف خوش مزاج اور حاضر جواب تھیں بلکہ ہر محفل کی رونق ہوتی تھیں۔ان کی یاد میں آج ویلیسلی میں تعزیتی اجتماع ہوگا ۔