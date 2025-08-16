لیجنڈز لیگ:پاکستان کیخلاف 1 اوور میں 10وائیڈ بالز پر اینٹی کرپشن کا آسٹریلوی بولر سے رابطہ
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے میچ میں پاکستان کے خلاف آسٹریلوی بولر جان ہیسٹنگز کے ایک اوور میں 10 وائیڈ بالز کرنے پر اینٹی کرپشن حکام نے ان سے رابطہ کیا ہے۔۔۔
جان ہیسٹنگز کا لیجنڈز لیگ میں پاکستان چیمپئینز کے خلاف 1 اوور 18 گیندوں پر مشتمل تھا،جان ہیسٹنگز نے اوور میں 2 مرتبہ مسلسل 5، 5 وائیڈ گیندیں کروائی تھیں۔،آسٹریلوی بولر نے کہا ہے کہ اینٹی کرپشن کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ گزشتہ روز آپ نے ہمیں مشکل میں ڈالا، انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک بال پر تو آپ نے پچ مس کر دی تھی، جس پر میں نے کہا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ میں نے میچ فکسنگ کی ہے ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آپ 7 برس کہاں رہے ؟، میں نے جواب دیا کہ کرپٹ نہیں ہوں، پاکستان کے خلاف میچ کی وضاحت مشکل ہے ، مجھے کرکٹ سے متعلقہ سوشل میڈیا پر ڈیڑھ ملین لوگوں نے پیغامات بھیجے ، میں نے 3 روز اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند رکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ سب میرے لیے شرمناک تھا، یہ تکلیف دینے والی چیز بھی تھی، میں نے پاکستان کے خلاف میچ کے بعد ریٹائرمنٹ پارٹی بھی دی۔