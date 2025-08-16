صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور(سپورٹس ڈیسک )ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے میچ میں پاکستان کے خلاف آسٹریلوی بولر جان ہیسٹنگز کے ایک اوور میں 10 وائیڈ بالز کرنے پر اینٹی کرپشن حکام نے ان سے رابطہ کیا ہے۔۔۔

جان ہیسٹنگز کا لیجنڈز لیگ میں پاکستان چیمپئینز کے خلاف 1 اوور 18 گیندوں پر مشتمل تھا،جان ہیسٹنگز نے اوور میں 2 مرتبہ مسلسل 5، 5 وائیڈ گیندیں کروائی تھیں۔،آسٹریلوی بولر نے کہا ہے کہ اینٹی کرپشن کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ گزشتہ روز آپ نے ہمیں مشکل میں ڈالا، انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک بال پر تو آپ نے پچ مس کر دی تھی، جس پر میں نے کہا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ میں نے میچ فکسنگ کی ہے ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آپ 7 برس کہاں رہے ؟، میں نے جواب دیا کہ کرپٹ نہیں ہوں، پاکستان کے خلاف میچ کی وضاحت مشکل ہے ، مجھے کرکٹ سے متعلقہ سوشل میڈیا پر ڈیڑھ ملین لوگوں نے پیغامات بھیجے ، میں نے 3 روز اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند رکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ سب میرے لیے شرمناک تھا، یہ تکلیف دینے والی چیز بھی تھی، میں نے پاکستان کے خلاف میچ کے بعد ریٹائرمنٹ پارٹی بھی دی۔

 

