ریٹائرمنٹ لے لوں کیا ،روہت شرما کا رشبھ پنت سے سوال

ممبئی (سپورٹس ڈیسک )بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما نے ریٹائرمنٹ سے متعلق ساتھی کھلاڑی رشبھ پنت سے پوچھ لیا۔

بھارتی وکٹ کیپر اور بیٹر رشبھ پنت نے جمعے کے روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے، ویڈیو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025ء کے فائنل میں فتح کے موقع کی ہے ، ویڈیو میں روہت شرما نے رشبھ پنت سے ڈائریکٹ سوال کیا ،ریٹائرمنٹ لے لوں؟ ساتھ ہی مزید کہا  ہر بار جیتیں گے تو ہر بار تھوڑی ریٹائرمنٹ لیتا رہوں گا’۔اس پر رشبھ پنت نے ہنس کر جواب دیا کہ  ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کھیلیں۔

 

