کیریبئن لیگ:نسیم شاہ کا وکٹ لینے کے بعد جشن منانے کا انداز وائرل

  • کھیلوں کی دنیا
کیریبئن لیگ:نسیم شاہ کا وکٹ لینے کے بعد جشن منانے کا انداز وائرل

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستانی فاسٹ بولر نسیم شاہ کا کیریبئن لیگ کے پہلے ہی میچ میں جشن کا انداز وائرل ہوگیا۔ نسیم شاہ نے وکٹ لینے کے بعد ویسٹ انڈین شیلڈن کارٹل کا انداز اپنایا۔

کیربیئن پریمیئر لیگ میں پہلا میچ کھیلنے والے نسیم شاہ نے فالکنز کی اننگز کی آخری وکٹ جیڈن سیلز کو آؤٹ کرنے کے بعد مخصوص انداز میں سیلوٹ کیا۔میچ کے دوران انٹیگا اینڈ بربودا فالکنزکے خلاف نسیم شاہ نے سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس کی جانب سے 2 وکٹیں حاصل کیں۔نسیم شاہ نے 3.1 اوورز میں 20 رنز کے عوض 2 وکٹیں حاصل کیں۔

 

