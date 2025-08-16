صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبدالمحی شاہ کوتمغہ امتیازملناسپورٹس صحافیوں کیلئے باعث فخر:رسجا

  • کھیلوں کی دنیا
عبدالمحی شاہ کوتمغہ امتیازملناسپورٹس صحافیوں کیلئے باعث فخر:رسجا

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)راولپنڈی اسلام آباد سپورٹس جرنلسٹس ایسوسی ایشن (RISJA) نے اپنے سرپرستِ اعلیٰ اور سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبدالمحی شاہ کو صدرِ پاکستان کی جانب سے کھیلوں کی صحافت میں۔۔۔

 شاندار خدمات کے اعتراف پر تمغۂ امتیاز دینے کے اعلان پر دلی مبارکباد پیش کی ہے ۔ایک مشترکہ بیان میں RISJA کے صدر ابوبکر بن طلعٹ اور سیکرٹری ارسلان شیرازی نے کہا کہ عبدالمحی شاہ کو یہ ایوارڈ ملنا نہ صرف حکومتی سطح پر ان کی شاندار خدمات کا اعتراف ہے بلکہ پاکستان کے تمام سپورٹس صحافیوں کے لیے باعثِ فخر بھی ہے ۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ عبدالمحی شاہ کو صدارتی ایوارڈ 23 مارچ اگلے سال باضابطہ طور پر پیش کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

خیبرپختونخوا:سیلابی ریلے بستیاں بہالے گئے،250جاں بحق،سینکڑوں لاپتہ:امدادی ہیلی کاپٹر بھی گر کر تباہ،آج صوبے میں یوم سوگ

پختونخوا کے بھائیوں،بہنوں کے غم میں شریک ہیں:مریم نواز کا گنڈا پور کو فون

ٹیکسٹائل میں چینی مہارت سے فائدہ اٹھائینگے :شہبازشریف

نام نہا د گریٹر ا سرائیل کا تصور اشتعال انگیز،عالمی برادری ایسے اقدامات روکے:پاکستان

یوم آزادی کے حکومتی اشتہارات سے قائداعظم کی تصویر غائب،سینیٹ میں احتجاج

پاکستان نیوکلیئر بلیک میلنگ نہیں کررہا:خواجہ آصف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak