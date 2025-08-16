عبدالمحی شاہ کوتمغہ امتیازملناسپورٹس صحافیوں کیلئے باعث فخر:رسجا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)راولپنڈی اسلام آباد سپورٹس جرنلسٹس ایسوسی ایشن (RISJA) نے اپنے سرپرستِ اعلیٰ اور سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبدالمحی شاہ کو صدرِ پاکستان کی جانب سے کھیلوں کی صحافت میں۔۔۔
شاندار خدمات کے اعتراف پر تمغۂ امتیاز دینے کے اعلان پر دلی مبارکباد پیش کی ہے ۔ایک مشترکہ بیان میں RISJA کے صدر ابوبکر بن طلعٹ اور سیکرٹری ارسلان شیرازی نے کہا کہ عبدالمحی شاہ کو یہ ایوارڈ ملنا نہ صرف حکومتی سطح پر ان کی شاندار خدمات کا اعتراف ہے بلکہ پاکستان کے تمام سپورٹس صحافیوں کے لیے باعثِ فخر بھی ہے ۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ عبدالمحی شاہ کو صدارتی ایوارڈ 23 مارچ اگلے سال باضابطہ طور پر پیش کیا جائے گا۔