قومی کرکٹرز کے نئے سنٹرل کنٹریکٹس میں کئی کھلاڑیوں کی چھٹی یقینی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پی سی بی کی جانب سے سنٹرل کنٹریکٹس 2025-26 میں کھلاڑیوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کا امکان ہے۔اس تبدیلی کے حوالے سے ذرائع کاکہناہے کہ سب سے زیادہ تبدیلی ڈی کیٹیگری میں ہونے کا امکان ہے۔
نئے ملنے والے سنٹرل کنٹریکٹس میں کئی کھلاڑیوں کی چھٹی یقینی ہے جبکہ کئی نئے کھلاڑی جگہ بنائیں گے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کوچز، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس، فنانس اور انٹرنیشنل ڈیپارٹمنٹس کی سنٹرل کنٹریکٹ کے حوالے سے مشاورت جاری ہے جو حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے ۔ کچھ کھلاڑیوں کو پہلی بار سنٹرل کنٹریکٹ دیئے جانے کا امکان ہے اور تینوں فارمیٹ میں سے اب کسی فارمیٹ کا حصہ نہ بننے والوں کی چھٹی یقینی ہے ۔ حسن نواز، محمد حارث، صفیان مقیم، حسن علی،فہیم اشرف اور فخر زمان کو سنٹرل کنٹریکٹ میں شامل کئے جانے کا امکان ہے ۔ان کے کھلاڑیوں کے علاوہ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ حسین طلعت، خوشدل شاہ، محمد نواز اور صاحبزادہ فرحان کے ناموں پر مشاورت جاری ہے اور شمولیت کا بھی امکان ہے جبکہ عامر جمال، محمد ہریرہ،حسیب اللہ عثمان خان ،محمدعلی کا سنٹرل کنٹریکٹ میں جگہ بنانا مشکل ہے ۔ سنٹرل کنٹریکٹ کے تین سالہ فنانشل ماڈل کا آخری سال ہے اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی منظوری کے بعد سنٹرل کنٹریکٹ کے کنٹریکٹس کا اعلان ہو گا۔