انڈر 19 کرکٹ ورلڈکپ کے ٹیموں کی لائن اپ مکمل
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈکپ 2026 کیلئے ٹیموں کی لائن اپ مکمل ہوگئی ہے اور ایونٹ میں کل 16 ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی۔
امریکا کی کوالیفکیشن کے ساتھ ہی ورلڈکپ ٹیموں کی لائن اپ مکمل ہوگئی۔ انڈر 19 ورلڈکپ میں پاکستان ، آسٹریلیا، آئرلینڈ، سری لنکا، جاپان، بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز شامل ہیں۔ان ٹیموں کے علاوہ اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، زمبابوے ، تنزانیہ، بھارت، جنوبی افریقہ ، افغانستان اور یو ایس اے کی ٹیمیں شامل ہیں،واضح رہے کہ یہ میگا ایونٹ اگلے سال زمبابوے اور نمیبیا میں کھیلا جائے گا جہاں نوجوان کھلاڑی اپنے ٹیلنٹ کا لوہا منوائیں گے ۔