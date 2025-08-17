صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جونز کریک اوپن میں 2پاکستانی پلیئرز سیمی فائنل میں پہنچ گئے

  • کھیلوں کی دنیا
جونز کریک اوپن میں 2پاکستانی پلیئرز سیمی فائنل میں پہنچ گئے

لاہور(سپورٹس ڈیسک )جونز کریک اوپن میں پاکستان کے دو کھلاڑی سیمی فائنل میں پہنچ گئے ۔امریکا میں جاری 12 ہزار ڈالرز انعامی رقم والے اس ایونٹ میں اشعب عرفان اور عاصم خان نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ٹاپ 4 میں جگہ بنالی۔

اشعب عرفان نے کوارٹر فائنل میں میکسیکو کے سیزر سیگنڈو کو تین۔صفر سے شکست دی جبکہ عاصم خان نے بھی میکسیکن حریف کو باآسانی 11-3، 11-8 اور 11-3 سے ہرایا، ٹاپ سیڈ عاصم خان نے ایک اور کوارٹر فائنل میں مصر کے عمر الکتان کو تین ۔ ایک سے ہرایا۔ عاصم خان نے اپنا کوارٹر فائنل 46 منٹ میں 10-12, 11-3, 11-3, 13-11 سے اپنے نام کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

7 سالہ بچی سے نازیباحرکات کرنے والا ملزم دھرلیاگیا

6 معروف فوڈ انڈسٹریز کو 10 لاکھ جرمانہ،بیورجز فیکٹری بند

کھڈیاں ،پھولنگر، 7 سالہ بچے اور بچی سے زیادتی

پر تشدد واقعات ، خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی

ملزم گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کرلیاگیا

کھلا پٹرول بیچنے والا گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak