جونز کریک اوپن میں 2پاکستانی پلیئرز سیمی فائنل میں پہنچ گئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )جونز کریک اوپن میں پاکستان کے دو کھلاڑی سیمی فائنل میں پہنچ گئے ۔امریکا میں جاری 12 ہزار ڈالرز انعامی رقم والے اس ایونٹ میں اشعب عرفان اور عاصم خان نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ٹاپ 4 میں جگہ بنالی۔
اشعب عرفان نے کوارٹر فائنل میں میکسیکو کے سیزر سیگنڈو کو تین۔صفر سے شکست دی جبکہ عاصم خان نے بھی میکسیکن حریف کو باآسانی 11-3، 11-8 اور 11-3 سے ہرایا، ٹاپ سیڈ عاصم خان نے ایک اور کوارٹر فائنل میں مصر کے عمر الکتان کو تین ۔ ایک سے ہرایا۔ عاصم خان نے اپنا کوارٹر فائنل 46 منٹ میں 10-12, 11-3, 11-3, 13-11 سے اپنے نام کیا۔