صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی ریسلر لوگن پول کی ڈنمارک کی ماڈل نینا ایگڈل سے شادی

  • کھیلوں کی دنیا
امریکی ریسلر لوگن پول کی ڈنمارک کی ماڈل نینا ایگڈل سے شادی

لاہور(سپورٹس ڈیسک )امریکی ریسلر لوگن پول نے ڈنمارک کی خاتون ماڈل نینا ایگڈل سے شادی کرلی۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق 30 سالہ لوگن پول اور 33سالہ نینا ایگڈل کی شادی کی تقریب 15 اگست کو اٹلی میں ہوئی۔ان دونوں کی شادی کی تقریب میں قریبی رشتے داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔اس سے قبل جولائی 2023 میں اس جوڑے نے اپنی منگنی کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا تھا۔لوگن پول اور نینا ایگڈل کی پہلی ملاقات امریکی شہر نیویارک میں 2022 میں ہوئی تھی جہاں سے ان کی دوستی اور محبت کا سفر شروع ہوا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

خیبرپختونخوا:اموات400،پنجاب میں آج سے مزید بارشیں،سیلاب کا الرٹ

غربت،بیروزگاری اور مہنگائی کے بم،معیشت روزانہ نیچے جارہی،سسٹم ناکام،ملک کو نئے صوبوں کی ضرورت:تاجر رہنماؤں کی پریس کا نفرنس

سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن :فیلڈ مارشل

انٹرن شپ کیلئے 60کروڑ روپے مختص:پنجاب کو لائیو سٹاک کا ہب بنانا چاہتے:مریم نواز

کوئی شہری دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے:ترجمان فوج

پاکستان کے ٹاپ 40بزنس گروپس کی فہرست جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak