پی سی بی کا ویمنز کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے 26-2025ء کے لیے ویمنز کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا اعلان کردیا۔پی سی بی اعلامیے کے مطابق انڈر 19 اور ایمرجنگ خواتین کھلاڑیوں کے ٹرائلز 21 اگست سے کراچی میں ہوں گے۔۔۔

 پروگرام کے تحت 3 ستمبر تک ملک بھر میں ٹرائلز منعقد ہونگے ،اعلامیے کے مطابق ٹرائلز لاہور، کراچی، راولپنڈی، پشاور، مردان، کوئٹہ، ملتان اور بہاولپور میں ہوں گے ، لاہور میں ٹرائلز 25 اگست کو ایل سی سی اے گراؤنڈ میں ہونگے ، منتخب کھلاڑیوں کو نیشنل انڈر 19 ٹورنامنٹ کھیلنے کا موقع ملے گا، ٹرائلز میں انڈر 19 کھلاڑیوں کیلئے کم سے کم عمر 12 سال رکھی گئی ہے ۔

 

