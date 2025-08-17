ایشیا کپ: ہربھجن سنگھ نے پاکستان سے میچ کی مخالفت کردی
ممبئی (سپورٹس ڈیسک )سابق بھارتی سپنر ہربھجن سنگھ نے ایشیا کپ میں انڈین ٹیم کے پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی مخالفت کردی۔انڈین میڈیا کے مطابق سابق بھارتی سپنر ہربھجن سنگھ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دینا چاہیے۔
ہمارے جوان گھر واپس نہیں آتے اور ہم کرکٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں، یہ فوجیوں کی قربانیوں کا مذاق ہے ، ہم انکو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟۔ ہماری حکومت کا مؤقف بھی یہی ہے کہ "خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے "۔ واضح رہے کہ ایشیا کپ 2025 کا آغاز 9 ستمبر سے متحدہ عرب امارات میں ہوگا مگر ٹورنامنٹ سے قبل بھارتی میڈیا اور سابق کھلاڑی ہمیشہ کی طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں جو اس بات کا ثبوت پء کہ بھارت کھیل کے میدان میں بھی پاکستان کے خوف سے باہر نہیں نکل پایا۔ گویا کھیل کو بھی دشمنی کا ہتھیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔