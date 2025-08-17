صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائم منسٹر یوتھ پروگرام لاہور قلندرز کے جہلم میں کرکٹ ٹرائلز

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور لاہور قلندرز کرکٹ ٹرائلز کا سفر جہلم پہنچ گیا۔کرکٹ میلہ دیکھنے کے لیے قومی کرکٹر حارث رؤف اور پاکستان میں تعینات ڈپٹی چیف آف مشن امریکا نیٹلی اے بیکرز بھی پہنچ گئیں۔۔۔

 ہزاروں کی تعدادمیں نوجوان اپنی صلاحیتیں منوانے سٹیڈیم پہنچے ، لاہور قلندرز فیملی اور پاکستان میں تعینات ڈپٹی چیف آف مشن امریکا نیٹلی اے بیکرز کا سٹیڈیم میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔لاہور قلندرز کے سی ای او عاطف رانا اور اونر ثمین رانا نے نیٹلی اے بیکرز کے ساتھ سٹیڈیم کا دورہ کیا، وزیرِ مملکت بلال اظہر بھی ہمراہ تھے ، حارث رؤف نے بھی ٹرائلز دیکھے ۔عاطف رانا نے جہلم میں لاہور قلندرز ہائی پرفارمنس سنٹر قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔جہلم میں 2 روزہ ٹرائلز مکمل ہونے کے بعد کرکٹ ٹرائلز کا سفر خیبر پختونخوا کی جانب رواں دواں ہو گا۔

 

