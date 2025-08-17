شامی گرل فرینڈ کے بچوں کو مہنگے تحائف دیتے ، بیٹی کو نہیں پڑھاتے :سابق اہلیہ
ممبئی (سپورٹس ڈیسک )بھارتی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد شامی کی سابق اہلیہ حسین جہاں نے کہاہے کہ شامی اپنی گرل فرینڈز کے بچوں کو مہنگے تحائف دیتے ہیں، بیٹی آئرا کی تعلیم اور اخراجات کیلئے کچھ نہیں کرتے۔۔۔
حسین جہاں نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بیٹی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اللّٰہ کے کرم پر آج میں بہت خوش ہوں، کیونکہ دشمنوں نے چاہا تھا کہ میری بیٹی کا اچھے سکول میں داخلہ نہیں ہو، مگر اللہ کے فضل سے میری بیٹی کا اچھے انٹرنیشنل سکول میں داخلہ ہوگیا ہے ، شکر الحمداللّٰہ۔’’ ، میری بیٹی کے والد نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کی تعلیم کسی اچھے سکول میں نہیں ہو، جس بیٹی کا باپ ارب پتی ہو وہ صرف عورتوں کے چکر کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی سے کھلواڑ کر رہا تھا اور اپنی گرل فرینڈز کے بچوں کو بڑے سے بڑے سکولوں میں پڑھا رہا ہے ۔ کچھ عورتوں کو لاکھوں روپے والی بزنس کلاس فلائٹ میں گھما رہا ہے مگر بیٹی کی پڑھائی کیلئے پیسے نہیں نکال رہا تھا۔ اللّٰہ کا شکر ہے کہ ملک میں قانون ہے ورنہ پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔