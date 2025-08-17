صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میری اہلیہ کی اصل خوبصورتی شکل نہیں، کردار ہے :عرفان پٹھان

  کھیلوں کی دنیا
ممبئی (سپورٹس ڈیسک )ٹی20 ورلڈ کپ 2007ء کی فاتح ٹیم کے کھلاڑی اور سابق فاسٹ بولر عرفان پٹھان کی اہلیہ صفا بیگ کی دھندلی تصاویر اور لباس تنقید کی زد میں آگیا۔۔۔

جس پر عرفان پٹھان نے کہا کہ شروع میں اہلیہ پر سوشل میڈیا تنقید بہت بری لگی، اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، والد اور اہلیہ ہمارے گھر کی سربراہ ہیں، ان سے متعلق بات اچھی نہیں لگتی، غلط طریقے سے ٹرولنگ ہوتی ہے تو اہلیہ کو بہت برا لگتا ہے جبکہ میری پالیسی ہے کمنٹس پڑھو ہی نہیں۔ کہ میں عوامی شخصیت ہونے کے باوجود بہت پرائیویٹ انسان ہوں، سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشیاں لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہئیں، میری اہلیہ کی اصل خوبصورتی اُن کی شکل نہیں کردار ہے ۔

 

