ایشیا کپ، 3ملکی سیریز:سکواڈ کے انتخاب کیلئے ابتدائی مشاورت

ایشیا کپ، 3ملکی سیریز:سکواڈ کے انتخاب کیلئے ابتدائی مشاورت

لاہور(سپورٹس ڈیسک )ایشیا کپ اور تین ملکی ٹی20 سیریز کیلئے پاکستانی سکواڈ کے انتخاب کے لیے قومی سلیکشن کمیٹی نے ابتدائی مشاورت کرلی۔

ذرائع کے مطابق پاکستانی دونوں ایونٹس کے لیے قومی سلیکشن کمیٹی ٹی20 کپتان سلمان علی آغا اور ہیڈ کوچ مائیک ہیسن سے مشاورت کرے گی۔ قومی ٹیم کی سلیکشن پر مشاورت کے بعد حتمی اعلان چیئرمین پی سی بی سینیٹر محسن نقوی کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ذرائع کے مطابق پاکستان ٹی20 سکواڈ کا اعلان اگلے 2 سے 3 دن میں کیا جاسکتا ہے ، قومی سکواڈ 18 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوسکتا ہے ۔ فاسٹ بولر سلمان مرزا اور احمد دانیال کے بھی قومی سکواڈ میں شامل ہونے کا امکان ہے جبکہ بائیں ہاتھ کے اوپنر فخر زمان کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ری ہیب جاری ہے اور ان کا سہ ملکی سیریز سے قبل فٹ ہونے کا امکان ہے ۔

 

