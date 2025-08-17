دعائیں سیلاب متاثرین کیساتھ ،ہرممکن مددکریں :شاہین آفریدی کاپیغام
لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کی اپیل کردی۔سوشل میڈیا پر شاہین آفریدی نے سیلاب متاثرہ خاندانوں سے دکھ کا اظہار کیا اور پیغام شیئر کیا کہ۔۔۔
میری دعائیں سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ ہیں۔انہوں نے پیغام لکھا کہ مہربانی کر کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد کی جائے ، ہم سب اس مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے ہیں۔واضح رہے کہ خیبرپختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 320 سے تجاوز کرگئی ہیں۔