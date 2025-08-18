3 ملکی سیریز : ایشیا کپ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان ، بابر ، رضوان باہر
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے یو اے ای میں تین ملکی سیریز اور ایشیا کپ کیلئے سکواڈ کا اعلان کردیا۔سلیکٹر و ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر اور ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران قومی سکواڈ کا اعلان کیا۔۔۔
سلمان علی آغا کو کپتان برقرار رکھا گیا ہے ۔بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ ٹیم میں شامل نہیں۔ سترہ رکنی سکواڈ میں فخر زمان، شاہین شاہ، حارث رؤف، صائم ایوب، خوشدل شاہ، حسین طلعت، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد حارث شامل ہیں۔ابرار احمد، فہیم اشرف، حسن علی، حسن نواز، صاحبزادہ فرحان، سلمان مرزا اور سفیان مقیم بھی سکواڈ میں شامل ہیں۔قومی سلیکٹر عاقب جاوید نے کیمطابق ٹیم کی سلیکشن میں کپتان کی مشاورت شامل ہے ، 17 رکنی سکواڈ میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ بھارت سمیت کسی بھی ٹیم کو شکست دے سکتا ہے ۔ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کا کہنا کہ ٹی 20 فارمیٹ میں ٹیم اچھا پرفارم کررہی ہے ، گزشتہ 9 میچز میں سے 6 میں ہم کامیاب ہوئے ، ایک میچ ہم آخری بال پر ہارے ، ہمارا فوکس جیت اور اسکے تسلسل پر ہے ۔شارجہ میں افغانستان کو ہلکا نہیں لے سکتے ان کے خلاف کھیلنا ایک چیلنج ہوتا ہے اور ہو گا۔انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے اچھی تیاری کریں گے ، ٹرائی سیریز سے ہمیں ایشیاء کپ کی تیاری کا موقع ملے گا۔مائیک ہیسن نے مزید کہا کہ کسی کھلاڑی کی فارم کو 3 میچز کی فارم پر جانچنا ایک سخت فیصلہ ہے ، بابر اعظم نے پہلا میچ اچھا کھیلا، انہیں کچھ ایریاز میں بہتر کرنے کا کہا گیا ہے ، پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کی ٹرائی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر سے شارجہ میں ہوگی۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک ابو ظہبی اور دبئی میں کھیلا جائے گا۔