بابر اور رضوان اب اہم کھلاڑی نہیں رہے :محمد حفیظ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان اب اہم کھلاڑی نہیں رہے ۔
مقامی یوٹیوب چینل سے گفتگو کرتے ہوئے محمد حفیظ نے کہا کہ اہم کھلاڑی وہ ہیں جو میچ جیتتے ہیں اور حالیہ برسوں میں رضوان اور بابر دونوں میچ جیتنے والی کارکردگی پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں، سلمان علی آغا ٹیم کے لیے زیادہ مستحق اور اہم کھلاڑی ہیں۔انہوں نے کہا کہ اگر ہم گزشتہ ڈیڑھ سے دو سال پر نظر ڈالیں تو مسلسل کارکردگی دکھانے والے کھلاڑی سلمان علی آغا، صائم ایوب اور حسن نواز ہیں، ہم ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے ، یہ پاکستان کے لیے میچ جیتنے والے موجودہ کھلاڑی ہیں۔حفیظ نے ٹیم میں بابر اور رضوان کی جگہ پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انہیں بطور کھلاڑی اپنی جگہوں کو درست ثابت کرنے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں بابر اور رضوان کو ٹیم میں اپنی پوزیشن کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے ، انہیں پہلے خود کو اچھے کھلاڑی ثابت کرنے کی ضرورت ہے ، اہم کھلاڑی بعد میں آتے ہیں۔ دونوں ماضی میں اچھے تھے ، لیکن اب وہ نتائج نہیں دے رہے ۔سابق کپتان نے دونوں کو دوبارہ فارم میں آنے کا مشورہ دیا۔