جرمنی،ہال آف فیم ایوارڈ تقریب میں پاکستان کی گونج
لاہور(سپورٹس ڈیسک) جرمنی کے شہر میوچن گلاڈباخ میں یورو ہاکی چیمپئن شپ میں ہال آف فیم ایوارڈ دینے کی تقریب ہوئی۔۔۔
جس میں کھیل کے عظیم سفیر کے طورپر خدمات کے اعتراف اور پاکستان سے بے پناہ محبت پر جرمن ہاکی لیجنڈ سٹفین بلوخر کو وائٹ پاکستانی (گورا پاکستانی)کہہ کرعزت دی گئی۔سٹیفن بلوخر کی پاکستان کے ساتھ گہری محبت اور لگا ؤہے ۔ سٹیفن کو اپنے دور کا سب سے سٹائلش ہاکی کھلاڑی سمجھا جاتا تھا۔گزشتہ برسوں میں سٹیفن نے کئی مرتبہ دورہ پاکستان میں جرمنی اور پاکستان کی ہاکی کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا۔ یورو ہاکی چیمپئن شپ کے فائنل پر سٹیفن بلوخر کوہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔ سٹیفن بلوخر نے 1978 سے 1992 تک 259 ہاکی میچوں میں جرمنی کی نمائندگی کی اور 129 گول کیے ۔