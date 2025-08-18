حب ریلی کا ٹائٹل دفاعی چیمپئن جیئند ہوت کے نام
لاہور(سپورٹس ڈیسک)حب ریلی کراس میں پری پیئرڈ اے کیٹیگری کا ٹائٹل دفاعی چیمپئن جیئند ہوت کے نام رہا۔جیئند ہوت نے مقررہ 50 کلومیٹر کا فاصلہ 32 منٹ 26 سیکنڈ میں طے کیا۔
پاکستان کے نامور ڈرائیور صاحبزادہ سلطان محمد علی ٹاپ تھری میں بھی جگہ نہ بنا سکے جبکہ سٹاک اے کیٹیگری میں حمل ہوت فاتح رہے ۔ویمن پرو کیٹیگری میں دینا پٹیل نے فتح حاصل کی، ویمن سٹاک میں ماروی عامر کامیاب رہیں۔ویٹرنز میں میر عامر مگسی نے فتح سمیٹی، بائیک کیٹیگریز میں عبدالہادی خان اور ضیغم چوہان کامیاب رہے ۔