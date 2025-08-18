خوراک کی بدلتی عادت ، بیڈمنٹن میں بحرانی کیفیت پیدا
بیجنگ (سپورٹس ڈیسک)چین میں بدلتی خوراک کی عادت نے بیڈمنٹن میں بحرانی کیفیت پیدا کردی ہے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق بیڈمنٹن کی شٹل کاک کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے۔۔۔
جس سے بیڈمنٹن کے کھلاڑی، منتظمین اور مینو فیکچرز پریشان ہیں۔معیاری شٹل کاکس بطخ اور ہنس کے پروں سے تیار کی جاتی ہیں، چین میں اب ان جانوروں کی مانگ کم ہے کیوں کہ چینی اب ان جانوروں کا گوشت کم کھاتے ہیں۔چین میں ان جانوروں کی اب فارمنگ بھی کم ہورہی ہے ، کم فارمنگ سے شٹل کاکس کے لیے پرَ دستیاب نہیں، بیڈمنٹن کے لیے صرف جانوروں کی فارمنگ کرنا منافع بخش کاروبار نہیں ہے ۔