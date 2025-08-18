جشن آزادی نما ئشی ہاکی میچ میں رائزنگ سٹارز ہاکی کلب وا ئٹ کی فتح
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)جشن آزادی نما ئشی ہاکی میچ میں رائزنگ سٹارز ہاکی کلب وا ئٹ نے را ئزنگ سٹار گرین کو 1-3گول سے شکست دیدی۔
شہناز شیخ ہاکی گراؤنڈ میں کھیلے گئے نما ئشی ہاکی میچ کے مہمان خصوصی پاکستان میں آسٹریلیا کے ہا ئی کمشنر نیل ہاکنز تھے جنہوں نے خود بھی میچ میں شرکت کی جبکہ رومانیہ سفارتخانہ کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن ایڈرڈ پریڈا،برونائی کے سفیر کمال احمد، رائزنگ سٹار کے چیف پیٹرن آصف بھٹی، صدر محمود احمد، جنرل سیکرٹری سہیل اکرم اورانصر بھٹی سمیت دیگر شخصیات نے میچ میں حصہ لیا۔