صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی گیمز اختتام پذیر، 64میڈلز کیساتھ چین کی بالا دستی

  • کھیلوں کی دنیا
عالمی گیمز اختتام پذیر، 64میڈلز کیساتھ چین کی بالا دستی

چینگڈو(سپورٹس ڈیسک)چین میں منعقد 12 ویں عالمی گیمز میزبان کی بالادستی اور رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہوگئیں۔۔۔

پہلی مرتبہ چین کی میزبانی میں منعقدہ عالمی گیمز میں 110سے زائد ممالک اور مختلف خطوں کے 4 ہزارکے لگ بھگ کھلاڑیوں نے 34 کھیلوں کے 256 ایونٹس میں حصہ لیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ریکارڈ 83 ممالک اور خطوں کے کھلاڑی پوڈیم تک پہنچے ۔چین نے مجموعی طورپر 64 میڈلز کے ساتھ عالمی گیمز جیت لیا، ان میں 36 گولڈ، 17 سلور اور 11 برانزمیڈلز شامل ہیں،45 میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن پانے والے جرمنی نے 17 گولڈ14 سلور اور اتنے ہی برانزمیڈلز حاصل کیے ، یوکرین 44 میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن پانے میں کامیاب رہا، جس نے 16 گولڈ، 14 سلور اور اتنے ہی برانز میڈلز جیتے ، اٹلی چوتھے ، فرانس 5 ویں اور امریکا چھٹے نمبر پر رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

یوکرین جنگ:عالمی سفارتکاری تیز، ٹرمپ کی زیلنسکی سے آج ملاقات

پوپ لیو کی پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے دعا

سیلاب متاثرین کیلئے دکھی ہوں

غزہ جنگ ختم کرو،نیتن یا ہو کیخلاف بڑا مظاہرہ،لاکھوں اسرائیلی سڑکوں پر نکل آئے

سعودی عرب:معاون وزیر دفاع سمیت تین اعلیٰ عہدیدارفارغ

شامی صدر کا ملکی وحدت کیلئے خونریزی کے بغیر سمجھوتے پر زور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak