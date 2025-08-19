محسن نقوی کا ہاکی پلیئرز کیلئے 10،10 لاکھ انعام کا اعلان
لاہور(سپورٹس ڈیسک)چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے ملاقات کی اور قومی ہاکی کھلاڑیوں کے ویلفیئر اور پرو ہاکی لیگ کے ایشو پر بات کی۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ہاکی کے کھلاڑیوں کے لیے دس دس لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا۔لاہور میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات میں قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے نشان امتیاز ملنے پر انہیں مبارکباد دی۔عماد بٹ نے محسن نقوی کو ہاکی کے کھیل کی بحالی اور پرو ہاکی لیگ میں شرکت کے ایشوز سے آگاہ کیا، انہوں نے ہاکی کے کھلاڑیوں کی ویلفیئر اور ری ہیب کے ایشوز پر بھی تبادلہ خیال کیا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ہاکی کھلاڑیوں کے میڈیکل و فٹنس کیسز کو پی سی بی کی پیشہ وارانہ میڈیکل ٹیم ہینڈل کرے گی۔ ہاکی پلیئرز کے ویزا ایشوز کو بھی حل کرایا جائے گا۔ ہماری لوجسٹک ٹیم اس ضمن میں ہاکی پلیئرز کو سہولت دے گی۔ محسن نقوی نے ہاکی کے کھیل کی بحالی کیلئے ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ پرو ہاکی لیگ کے لیے قومی ٹیم کا کوالیفائی کرنا اعزاز ہے ۔ قومی ٹیم کی پرو ہاکی لیگ میں شرکت کے حوالے سے اپنا پورا کردار اداکروں گا۔