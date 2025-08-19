صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پروفیشنل باکسنگ کے ٹائٹل اسامہ ساجد،بشری اختر کے نام

  • کھیلوں کی دنیا
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)کنگ آف رنگ پروفیشنل باکسنگ فائٹ کے ٹائٹل پاکستان کے اسامہ ساجد ملک اور بشری' اختر کے نام، دونوں پاکستانی فائٹرز نے افغان حریفوں کو شکست دی۔

کنگ آف رنگ کک باکسنگ فائٹ بشری اختر پاکستان اور منیرہ بختیاری افغانستان کے مابین ہوئی جس میں بشری اختر نے دوسرے ہی راؤنڈ میں افغانستان کی کھلاڑی کو ناک اؤٹ کر کے بیلٹ ٹائٹل پاکستان کے نام کیا۔جبکہ پروفیشنل باکسنگ فائٹ اسامہ ساجد ملک پاکستان بمقابلہ اسد ﷲ افغانستان کے مابین ہوئی جو کہ اسامہ ساجد ملک نے تیسرے ہی راؤنڈ میں اپنے حریف کو ناک آؤٹ کر کے بیلٹ ٹائٹل پاکستان کے نام کیا۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی کے زیر اہتمام جشن ازادی معرکہ حق کنگ آف رنگ کک باکسنگ اور پاکستان پروفیشنل باکسنگ فائٹ نائٹ ایونٹ شہباز شریف سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوا،اختتامی تقریب کی مہمان خصوصی سحرش قمر ملک چیئر پرسن ویمن ونگ مسلم لیگ (ن) آزاد کشمیر تھی،سحرش قمر ملک نے کھلاڑیوں میں میڈلز تقسیم کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی کی شاندار ایونٹ کرانے پر مبارکباد دی۔

 

