صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا، اشعب عرفان نے سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا

  • کھیلوں کی دنیا
امریکا، اشعب عرفان نے سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا

واشنگٹن (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے اشعب عرفان نے امریکا میں ہونیوالا جونز کریک اوپن سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا۔

12 ہزار ڈالرز انعامی رقم والے ٹورنامنٹ کے فائنل میں اشعب نے ملائشین پلیئر کو شکست دی۔ نیتھن کیوے کے خلاف اشعب عرفان نے 40 منٹ میں تین۔ ایک سے فتح حاصل کی۔پاکستانی پلیئر نے پہلا گیم ہارنے کے بعد کم بیک کرکے مسلسل تین گیمز جیتے ۔نیتھن کے خلاف فائنل میں اشعب کی جیت کا سکور 8-11،11-2، 11-2 اور 11- 6 رہا۔یہ رواں سال اشعب عرفان کا تیسرا پی ایس اے ٹائٹل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak