امریکا، اشعب عرفان نے سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا
واشنگٹن (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے اشعب عرفان نے امریکا میں ہونیوالا جونز کریک اوپن سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا۔
12 ہزار ڈالرز انعامی رقم والے ٹورنامنٹ کے فائنل میں اشعب نے ملائشین پلیئر کو شکست دی۔ نیتھن کیوے کے خلاف اشعب عرفان نے 40 منٹ میں تین۔ ایک سے فتح حاصل کی۔پاکستانی پلیئر نے پہلا گیم ہارنے کے بعد کم بیک کرکے مسلسل تین گیمز جیتے ۔نیتھن کے خلاف فائنل میں اشعب کی جیت کا سکور 8-11،11-2، 11-2 اور 11- 6 رہا۔یہ رواں سال اشعب عرفان کا تیسرا پی ایس اے ٹائٹل ہے ۔