پی ایف ایف کے وفد کا اے ایف سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے وفد نے کوالالمپور میں ایشین فٹ بال کنفیڈریشن ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔پاکستانی وفد کی قیادت صدر پی ایف ایف سید محسن گیلانی نے کی۔۔۔

 نائب صدر ذکائاللہ ، قائمقام جنرل سیکرٹری محمد شاہد نیاز کھوکھر اور بین الاقوامی تعلقات اور ڈویلپمنٹ کے سربراہ عمیر اللہ خان بھی وفد میں شامل تھے ۔اے ایف سی کے جنرل سیکرٹری دا توک سیری ونڈ سرجون نے وفد کا استقبال کیا، اس موقع پر ہیڈ کوارٹرمیں دیگر اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے ۔پی ایف ایف اور اے ایف سی حکام کی ملاقات میں فٹ بال کے انفراسٹرکچر، تکنیکی ترقی اور طویل المدتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔اس دوران صدر پی ایف ایف سید محسن گیلانی نے کہا کہ اے ایف سی کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ کی پاکستان میں فٹ بال کی ترقی کا عزم خوش آئند ہے ۔ 

 

