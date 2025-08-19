پاکستان شاہینز نے میلبورن رینیگیڈز کو 73 رنز سے ہرا دیا
ڈارون (سپورٹس ڈیسک)ٹاپ اینڈ ٹی 20 سیریز میں پاکستان شاہینز نے میلبورن رینیگیڈز کو 73 رنز سے شکست دے دی۔ عبدالصمد نے ناقابل شکست سنچری سکور کی اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔
شاہینز کی یہ تین میچ کھیل کر دوسری کامیابی ہے ۔ پیر کو ڈارون میں کھیلے گئے سیریز کے 15ویں میچ میں میلبورن رینیگیڈز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان شاہینز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے ۔ عبدالصمد نے دھواں دار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور 63 گیندوں پر ناقابل شکست 110 رنز بنائے جس میں 6 چھکے اور اتنے ہی چوکے شامل تھے ۔ کپتان عرفان خان 23 اور محمد فائق 21 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں میلبورن رینیگیڈز کی پوری ٹیم 19.2 اوورز میں 105 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جوشوآ بران 36 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے ۔ پاکستان شاہینز کے بالرز نے شاندار بالنگ کی۔ معاذ صداقت نے تین اور فیصل اکرم نے دو کھلاڑیوں کو آٹ کیا۔ واضح رہے کہ پاکستان شاہینز سیریز کا اگلا میچ آج کنگزمین کے خلاف کھیلے گی۔