ایشیا کپ:پاک بھارت میچز سے اشتہارات کے نرخ بلند

نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)ایشیاء کپ میں پاک بھارت میچز کی وجہ سے سپانسرشپ اور اشتہارات کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔

 ٹی وی اشتہار کا ریٹ 10 سیکنڈز کا 16 لاکھ بھارتی روپے ہو گیا جبکہ کوپریذینٹنگ پارٹنرشپ کا ریٹ 18 کروڑ بھارتی روپے ہے ۔ایسوسی ایٹ پارٹنرشپ کا ریٹ 13 لاکھ بھارتی روپے رکھا گیا ہے اور اشتہار کے پیکیج کی قیمت 4.48 کروڑ بھارتی روپے ہے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق ڈیجیٹل ایڈ ریٹس میں کوپریذینٹنگ اور ہائی لائٹس پارٹنر 30، 30 کروڑ بھارتی روپے میں دستیاب ہے جبکہ کوپاورڈ پیکیج 18 کروڑ بھارتی روپے میں دستیاب ہے ۔ 

 

