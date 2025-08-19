ایشیا کپ ، ایشین ہاکی فیڈریشن کی بنگلادیش کو شرکت کی باقاعدہ دعوت
ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک)ایشین ہاکی فیڈریشن نے بنگلادیش کو ایشیا کپ میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دے دی۔
بنگلادیش ہاکی فیڈریشن نے ایشیا کپ کے دعوت نامے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شرکت کا خط ہاکی انڈیا کی جانب سے موصول ہوا ہے ۔بی ایچ ایف آفیشل کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ ہاکی میں شرکت کریں گے ۔ بنگلادیش کو ایشیا کپ میں پاکستان کی جگہ شرکت کی دعوت دی گئی ہے ، پاکستان ہاکی ٹیم کا موجودہ حالات میں بھارت جانا ممکن نہیں۔واضح رہے کہ ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ 27 اگست سے بھارتی ریاست بہار کے شہر راج گیر میں شیڈول ہے ۔