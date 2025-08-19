صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی سی بی سینٹرل کنٹریکٹس کو حتمی شکل دینے کے احکامات

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے سینٹرل کنٹریکٹس کو حتمی شکل دینے کے احکامات جاری کر دئیے۔

ذرائع کے مطابق سینٹرل کنٹریکٹس 26-2025ء پر مشاورتی عمل جاری ہے ۔سینٹرل کنٹریکٹس کی معیاد 30 جون کی ختم ہو چکی ہے جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی 21 اگست کو یو اے ای روانگی کا امکان ہے ۔واضح رہے کہ قومی کرکٹرز کے سینٹرل کنٹریکٹس 26-2025ء میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کا امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ تبدیلی ڈی کیٹیگری میں ہونے کا امکان ہے ، سینٹرل کنٹریکٹس کے لیے مشاورت حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے ۔ کوچز، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس، فنانس اور انٹرنیشنل ڈیپارٹمنٹس کی سینٹرل کنٹریکٹ سے متعلق مشاورت ہوئی ہے ۔

 

