پی سی بی سینٹرل کنٹریکٹ کا اعلان، اے کیٹیگری کا خاتمہ
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2025-26کے لیے کرکٹرز کے سینٹرل کنٹریکٹس کا اعلان کردیا جس کے تحت 30 کھلاڑیوں کو کنٹریکٹس دئیے گئے ہیں۔
قومی کرکٹ ٹیم کا کوئی کرکٹر اے کیٹیگری کا اہل قرار نہیں پایا جس کے باعث بورڈ نے سینٹرل کنٹریکٹس سے اے کیٹیگری کو ختم کردیا۔پرفارمنس کی بنیاد پر کیٹیگری بی، سی اور ڈی میں 10،10 کھلاڑی رکھے گئے ہیں۔ کنٹریکٹس یکم جولائی 2025 سے 30 جون 2026 تک لاگو ہوں گے ۔گزشتہ سال 27 کھلاڑیوں کو کنٹریکٹ دئیے گئے تھے جبکہ اس سال 12 نئے کھلاڑیوں کو بھی فہرست میں شامل کیا گیا ہے ۔اس مرتبہ 9 کھلاڑی اپنی سابقہ کیٹیگری برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے جبکہ گزشتہ برس سینٹرل کنٹریکٹ میں شامل عامر جمال، حسیب اللہ، کامران غلام، میر حمزہ، محمد علی، محمد ہریرہ، محمد عرفان خان اور عثمان خان کو رواں برس سینٹرل کنٹریکٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ بی کیٹیگری میں بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی، فخر زمان، شاداب خان، ابرار احمد، حارث رؤف، حسن علی، صائم ایوب، سلمان علی آغا شامل ہیں۔سی کیٹیگری میں عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، سعود شکیل، فہیم اشرف، ساجد خان، محمد نواز، محمد حارث، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، نعمان علی جبکہ ڈی کیٹیگری میں شان مسعود، حسین طلعت، محمد عباس، محمد وسیم جونیئر، محمد عباس آفریدی، خوشدل شاہ، احمد دانیال، سلمان مرزا، خرم شہزاد، سفیان مقیم شامل ہیں۔یاد رہے کہ گزشتہ برس اے کیٹیگری میں بابر اعظم اور محمد رضوان شامل تھے ۔