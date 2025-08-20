ٹاپ اینڈ ٹی20سیریز ، شکاگو کنگز مین نے پاکستان کو ہرا دیا
ڈارون(سپورٹس ڈیسک)ٹاپ اینڈ ٹی20 سیریز کے 17ویں میچ میں شکاگو کنگز مین نے پاکستان شاہینز کو 69 رنز سے شکست دے دی۔ ڈی ایکس سی ارینا ڈارون میں کھیلے گئے میچ میں شکاگو کنگز مین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 206 رنز بنائے۔
ملند کمار نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 37 گیندوں پر 74 رنز بنائے ، تجندر ڈھلوں نے بھی 37 گیندوں پر 58رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔شاہینز کی جانب سے محمد وسیم جونیئر نے 57 رنز دیکر دو وکٹیں حاصل کیں جبکہ سعد مسعود اور شاہد عزیز نے ایک، ایک کھلاڑی کو آٹ کیا۔ 207 رنز کے تعاقب میں شاہینز کی ٹیم ابتدا ہی سے مشکلات کا شکار رہی اور پاور پلے میں چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ۔ 28رنز پر چار کھلاڑی آٹ ہونے کے بعد یاسر خان اور کپتان محمد عرفان خان نے پانچویں وکٹ کی شراکت میں 43رنز جوڑے تاہم عرفان خان 18گیندوں پر 2چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 24 کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہو گئے ۔پاکستان شاہینز مقررہ 20 اوورز میں 137 رنز بنا سکی۔ یاسر خان نے سب سے زیادہ 38 رنز بنائے ۔کنگز مین کی جانب سے سکاٹ کیکی لیجن نے بہترین بولنگ کرتے ہوئے 4 اوورز میں 19 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں ۔پاکستان شاہینز اگلے میچ میں ایڈیلیڈ سٹرائیکرز کے خلاف آج میدان میں اتریں گے ۔