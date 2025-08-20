صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹاپ اینڈ ٹی20سیریز ، شکاگو کنگز مین نے پاکستان کو ہرا دیا

  • کھیلوں کی دنیا
ٹاپ اینڈ ٹی20سیریز ، شکاگو کنگز مین نے پاکستان کو ہرا دیا

ڈارون(سپورٹس ڈیسک)ٹاپ اینڈ ٹی20 سیریز کے 17ویں میچ میں شکاگو کنگز مین نے پاکستان شاہینز کو 69 رنز سے شکست دے دی۔ ڈی ایکس سی ارینا ڈارون میں کھیلے گئے میچ میں شکاگو کنگز مین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 206 رنز بنائے۔

ملند کمار نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 37 گیندوں پر 74 رنز بنائے ، تجندر ڈھلوں نے بھی 37 گیندوں پر 58رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔شاہینز کی جانب سے محمد وسیم جونیئر نے 57 رنز دیکر دو وکٹیں حاصل کیں جبکہ سعد مسعود اور شاہد عزیز نے ایک، ایک کھلاڑی کو آٹ کیا۔ 207 رنز کے تعاقب میں شاہینز کی ٹیم ابتدا ہی سے مشکلات کا شکار رہی اور پاور پلے میں چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ۔ 28رنز پر چار کھلاڑی آٹ ہونے کے بعد یاسر خان اور کپتان محمد عرفان خان نے پانچویں وکٹ کی شراکت میں 43رنز جوڑے تاہم عرفان خان 18گیندوں پر 2چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 24 کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہو گئے ۔پاکستان شاہینز مقررہ 20 اوورز میں 137 رنز بنا سکی۔ یاسر خان نے سب سے زیادہ 38 رنز بنائے ۔کنگز مین کی جانب سے سکاٹ کیکی لیجن نے بہترین بولنگ کرتے ہوئے 4 اوورز میں 19 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں ۔پاکستان شاہینز اگلے میچ میں ایڈیلیڈ سٹرائیکرز کے خلاف آج میدان میں اتریں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 1لاکھ 51 ہزار کی بلندسطح بھی عبور

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1400روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 32ارب کے 34602سودے

شرح سود کو 6 فیصد سے کم کرنا وقت کا تقاضا ، گوہر اعجاز

سوئس ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے شیخوپورہ میں نیسلے کی فیکٹری کا دورہ

ایس ای سی پی نے کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو فعال کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak