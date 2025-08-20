صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
ایشیاکپ کرکٹ ٹورنامنٹ کیلئے بھارتی سکواڈ کا اعلان

نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)ایشیاکپ کرکٹ ٹورنامنٹ کیلئے بھارتی سکواڈ کا اعلان کردیا گیا۔بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشیاکپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان کردیا۔۔۔

 میں سوریاکماریادو کپتان،جبکہ شبھمن گل نائب کپتان ہونگے ،ابھیشک شرما،تلک ورما،ہاردیک پانڈیا ، شیووم دوبے ،اکشرپٹیل،جیتیش شرما، جسپریت بمرا اسکواڈ میں شامل ہیں۔اس کے علاوہ ارشدیپ سنگھ،ورون چکرورتی،کلدیپ یادو، سنجوسیمسن، ہرشت رانا اور رنکو سنگھ بھی 15رکنی سکواڈ کا حصہ ہیں۔ایشیا کپ 9 ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہو گا جبکہ پاک بھارت پہلا گروپ میچ 14 ستمبر کو ہوگا۔گروپ اے میں پاکستان، بھارت، یو اے ای اورعمان شامل ہیں جبکہ گروپ بی میں سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور ہانگ کانگ ہیں۔ شیڈول کیمطابق ایونٹ کا فائنل 28 ستمبر کو ہوگا جس کی میزبانی دبئی کرے گا۔

 

